По результатам мониторинга ФГИС «ВетИС» у 40 владельцев пасек в Кузбассе выявлены нарушения ветеринарного законодательства

С января по ноябрь 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели анализ данных в компонентах ФГИС ВетИС — «Хорриот», «Меркурий» и «Цербер», в ходе которого у сорока собственников пасек, зарегистрированных в Кузбассе, выявлены нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Самые распространённые – это несоответствие производственных площадок во ФГИС «Меркурий», где осуществляется оформление ВСД на мёд и пчелопродукцию, с производственными площадками, где произведен учет пчел во ФГИС «Хорриот», а также отсутствие у пасечника регистрации во ФГИС «Хорриот» производственной площадки или самих пчелосемей.

В адрес всех пасечников, нарушающих ветеринарное законодательство, ведомство направило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В их числе два индивидуальных предпринимателя — ИП Кузьмина Н.П. и ИП Чайковский Е.А, а также 38 граждан.

Россельхознадзор напоминает, что согласно ветеринарным правилам, утвержденным приказом Минсельхоза России от 3 ноября 2023 года, до 1 сентября 2025 года все владельцы пчел (как сельхозпредприятия, так и личные подсобные хозяйства) обязаны были внести информацию о своих пчелосемьях в систему ФГИС «Хорриот».