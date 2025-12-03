Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

По результатам мониторинга ФГИС «ВетИС» у 40 владельцев пасек в Кузбассе выявлены нарушения ветеринарного законодательства

С января по ноябрь 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели анализ данных в компонентах ФГИС ВетИС — «Хорриот», «Меркурий» и «Цербер», в ходе которого у сорока собственников пасек, зарегистрированных в Кузбассе, выявлены нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Самые распространённые – это несоответствие производственных площадок во ФГИС «Меркурий», где осуществляется оформление ВСД на мёд и пчелопродукцию, с производственными площадками, где произведен учет пчел во ФГИС «Хорриот», а также отсутствие у пасечника регистрации во ФГИС «Хорриот» производственной площадки или самих пчелосемей.

В адрес всех пасечников, нарушающих ветеринарное законодательство, ведомство направило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В их числе два индивидуальных предпринимателя — ИП Кузьмина Н.П. и ИП Чайковский Е.А, а также 38 граждан.

Россельхознадзор напоминает, что согласно ветеринарным правилам, утвержденным приказом Минсельхоза России от 3 ноября 2023 года, до 1 сентября 2025 года все владельцы пчел (как сельхозпредприятия, так и личные подсобные хозяйства) обязаны были внести информацию о своих пчелосемьях в систему ФГИС «Хорриот».

Общество
kuzbassnews.ru
03/12/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus