По требованию прокуратуры области увеличен гарантийный срок на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги

Прокурором города Осинники в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, контрактной системе выявлен факт занижения гарантийного срока на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги.

Установлено, что между муниципалитетом и индивидуальным предпринимателем в 2024 году заключен контракт на выполнение текущего ремонта автодороги в г. Калтане. Работы по договору завершены и приняты заказчиком.

При этом по условиям отдельного пункта соглашения гарантийный срок на выполненные работы составил 3 года, тогда как в соответствии с требованиями законодательства он не мог быть менее 7 лет.

По иску прокуратуры области арбитражный суд признал указанный пункт муниципального контракта недействительным и установил новый гарантийный срок на выполненные работы - 7 лет с даты их приемки.

