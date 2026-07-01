Победитель Всероссийского чемпионата «Профессионалы» выбрал службу по призыву в Росгвардии

В Кемерове выпускник Сибирского политехнического техникума Лев Федотов, ставший победителем Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Росгвардеец», принял решение пройти военную службу по призыву в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Лев Федотов окончил Сибирский политехнический техникум по специальности «Правоохранительная деятельность». В прошлом году он одержал победу на всероссийском уровне в компетенции «Росгвардеец», которая была разработана на базе Сибирского политехнического техникума и направлена на подготовку квалифицированных специалистов для подразделений Росгвардии.

В ходе конкурсных испытаний участники из 10 регионов страны демонстрировали навыки огневой и тактико-специальной подготовки, тактической медицины, работы с беспилотными летательными аппаратами, а также проходили специализированную полосу препятствий. Наставниками и кураторами команды из Кемерова выступили сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

После окончания обучения Льву предстояло пройти военную службу по призыву. Кемеровчанин осознанно выбрал для ее прохождения воинскую часть Росгвардии. На сборном пункте его пожелание было учтено, и по итогам распределения молодой человек направлен для прохождения службы в Москву — в прославленную отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации.

В период службы военнослужащие дивизии участвуют в выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в столичном регионе, а также совершенствуют навыки боевой подготовки.

По словам Льва Федотова, после завершения службы он планирует связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с подразделениями Росгвардии и рассматривает возможность поступления на службу в ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского является одним из наиболее известных соединений войск национальной гвардии Российской Федерации и имеет богатую боевую историю. Соединение ведет свою историю с 17 июня 1924 года. В годы Великой Отечественной войны военнослужащие дивизии участвовали в обороне Москвы, сражениях под Калугой и Новгородом, выполняли боевые задачи на Западном и Волховском фронтах. Особой страницей в истории соединения стало участие в Параде Победы 24 июня 1945 года, когда именно воинам-дзержинцам было доверено бросить к подножию Мавзолея знамена поверженной нацистской Германии.

Фото: Росгвардия