Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса экспортировано более 50 тысяч кубометров лесоматериала

С начала 2024 года инспекторами Россельхознадзора досмотрено 50 580 кубометров и 960 т лесоматериалов, подготовленных для экспорта из Кузбасса. Это более чем на треть превышает объем отгрузок за аналогичный период предыдущего года.

Основной объем, или 86%, экспортирован в Китайскую Народную Республику – 43 420 кубометров и 722,5 т.

Также пиломатериал вывозился из Кемеровской области в Республику Таджикистан – 4 119 м3, в Социалистическую Республику Вьетнам – 2 628 м3, в Киргизскую Республику – 180 м3 и в Республику Узбекистан – 110 м3. Кроме того, щепа древесная отправлена в Республику Азербайджан в объеме 237 т.

Лесопродукция в качестве крепежного материала экспортирована в Республики Польша, Казахстан, Монголия и Литва в совокупном объеме 85 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного состояния продукции, предназначенной для отправки на экспорт, инспекторами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию – Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам исследований подтверждено фитосанитарное благополучие, а, следовательно, соответствие всех партий древесины, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров. Всего с начала 2024 года на отгруженную подкарантинную продукцию оформлен 1 421 фитосанитарный сертификат.