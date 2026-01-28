Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса в Казахстан отправлены 50 гербарных экземпляров

22 января 2025 года под контролем специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с территории Кемеровской области — Кузбасса в Республику Казахстан отправлена партия засушенных образцов растений (гербарии). Отправителем выступил доктор биологических наук, профессор Куприянов А.Н. в рамках сотрудничества с Научно-производственным центром «Фитохимия»  (г. Караганда, Республика Казахстан).

50 гербарных экземпляров были бережно упакованы в специальную гербарную папку для дальнейшей автомобильной транспортировки.

Перед оформлением обязательного сопроводительного документа инспектор ведомства провел государственный карантинный фитосанитарный контроль в отношении вывозимой партии продукции высокого фитосанитарного риска. Для этого в соответствии с требованиями принимающей страны в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялась карантинная фитосанитарная экспертиза, результаты которой подтвердили отсутствие карантинных для стран – членов Евразийского экономического союза объектов, а, следовательно, стали основанием для выдачи фитосанитарного сертификата.

Справочно:
Гербарий – основа любого биологического исследования, связанного с растениями. Это универсальный банк данных о растительном покрове. Он бесконечен по своей информативности, поскольку всё известное флористическое разнообразие хранится только в нем.

«Гербарный лист – это уникальный источник знаний, с которым, не сравнится ни один цифровой носитель», — Куприянов А.Н.

28/01/2026
