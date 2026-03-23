Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса в Крым и Краснодарский край отгружена продовольственная пшеница

С 10 марта 14 марта 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали партии пшеницы продовольственной, выращенной на территории Чебулинского и Тяжинского муниципальных округов Кемеровской области - Кузбасса и предназначенной для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в город Керч (Республика Крым) и г. Новороссийск (Краснодарский край)

В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.

Для обеспечения данных поставок сельхозтоваропроизводителям были оформлены 19 электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 1 411 т.