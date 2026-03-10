Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса в Крым отгружена продовольственная пшеница

С 26 февраля по 3 марта 2026 года в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора проконтролированы партии пшеницы продовольственной, выращенной на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса и предназначенной для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в город Керч (Республика Крым).

В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.

Для обеспечения данной поставки сельхозтоваропроизводителю был оформлен 21 электронный карантинный сертификат на продукцию общим весом 1 470 т.

Общество
kuzbassnews.ru
10/03/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus