Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса в Крым отгружена продовольственная пшеница

С 26 февраля по 3 марта 2026 года в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора проконтролированы партии пшеницы продовольственной, выращенной на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса и предназначенной для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в город Керч (Республика Крым).

В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.

Для обеспечения данной поставки сельхозтоваропроизводителю был оформлен 21 электронный карантинный сертификат на продукцию общим весом 1 470 т.