Под контролем Россельхознадзора в Кузбасс из Белоруссии ввезено 198 тонн ячменного солода

21 апреля 2026 года  специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз из Белоруссии в Кузбасс 66 т ячменного солода, используемого для пивоварения.

По месту прибытия подкарантинной продукции сотрудники надзорного ведомства провели контроль товаросопроводительных документов, а также направили пробы ячменного солода на исследование для оценки его фитосанитарного состояния.

Согласно заключениям, выданным Кемеровским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинных вредных организмов во ввезённом солоде не обнаружено. На основании результатов экспертизы были оформлены акты карантинного контроля (надзора), дающие право на использование продукции по назначению.

С 1 января по 21 апреля 2026 года объем солода, ввезённого в Кузбасс, составил 198 т.

23/04/2026
