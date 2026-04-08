Под контролем Россельхознадзора в Кузбасс ввезены новые партии свежих овощей из Казахстана

С 30 марта по 2 апреля 2026 года инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз в Кемеровскую область – Кузбасс 106 т свежей подкарантинной продукции из Казахстана.

Ассортимент составили 67 т лука репчатого, 22 т капусты и 17 т огурцов.

Для подтверждения фитосанитарной безопасности овощи прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.