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Под контролем Управления Россельхознадзора на территорию Кузбасса в декабре 2023 года ввезено более 621 т плодоовощной продукции

В декабре 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при ввозе на территорию Кузбасса проконтролировано 621,3 т подкарантинной продукции и 428 штук древесного упаковочного материала. Это на 6% больше, чем в ноябре, но практически в два раза меньше, чем импортировано подкарантинной продукции в сравнении с аналогичным периодом 2022 года,

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Республики Казахстан 578,7 т и 384 шт, основной ассортимент это лук репчатый - 393,6 т, морковь – 73 т, картофель 30 т, сухофрукты – 27,5 т, капуста – 20 т, яблоки 16,2 т.

Из Киргизии в Кузбасс экспортировано 42,667 т и 44 штуки подкарантинной продукции, из которой 9,565 т – лекарственное сырье, 25,285 т – орехи, 6,767 т – сухофрукты и 1,05 т – свежие ягоды.

За прошедший период на подкарантинную продукцию выдано 30 актов карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов в ввозимой подкарантинной продукции не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
17/01/2024
Общество
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