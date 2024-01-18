Под контролем Управления Россельхознадзора в декабре 2023 года с территории Кузбасса экспортировано более 30 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

В декабре 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос в 3,3 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проконтролировано 31,35 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Главным импортером в декабре являлась Китайская Народная Республика, куда экспорт составил 14,493 тыс. т зерновой продукции и продуктов его переработки, это 46 % от общего объема экспорта в декабре. Основные поставки пришлись на зерно овса — 2949 т, горох сушеный — 2770 т, семена рапса продовольственного – 2860 т, семена льна продовольственного – 1982 т, зерно ячменя – 2023,06 т, муку пшеничную – 1958 т.

Другим важным импортером в декабре являлась Республика Казахстан, куда отправлено — 11,3 тыс.т продукции, а именно: семян рапса продовольственного — 6016 т, зерна пшеницы — 4059 т, отрубей пшеничных — 1268 т. Это 36 % от общего объема экспорта зерна и продуктов его переработки в декабре.

Кроме этого экспорт осуществлялся и в другие страны. В Беларусь отправлено 3371 т. семян рапса продовольственного, в Монголию 1337 т. пшеничных отрубей, в Литовскую Республику 396 т. гороха сушеного, в Киргизию 347 т зерна пшеницы, в Азербайджан 67,6 т муки пшеничной.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт должностными лицами Управления Россельхознадзора отобраны пробы, которые исследовались в аккредитованной лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ).

По результатам лабораторных исследований подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдан 581 фитосанитарный сертификат.