Представитель Россельхознадзора принял участие в агроконференции для аграриев Топкинского муниципального округа Кузбасса

9 апреля 2026 года в г. Топки состоялась традиционная агрономическая конференция для сельхозтоваропроизводителей Топкинского муниципального округа Кузбасса. В мероприятии приняли участие аграрии округа, представители отраслевого управления администрации муниципалитета, надзорных и контролирующих органов.

Ключевой темой встречи стала стратегия и тактика проведения весенне-полевых работ. Так, Екатерина Романова, представляя Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, выступила с докладом об ответственности собственников и пользователей за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения.

В свою очередь, спикер проинформировала участников, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.

Екатерина Романова сообщила, что в случаях обнаружения неиспользования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, в течение срока, установленного указанным Федеральным законом, лица, совершившие данное административное правонарушение, привлекаются к административной ответственности по ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ.

Кроме административной ответственности, Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» установлено, что земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке, а также при налогообложении нарушенного земельного участка налог исчисляется по повышенной ставке (до 1,5 процентов от кадастровой стоимости участка), – пояснил спикер.

В завершение представитель ведомства отметила, что зачастую на неиспользуемых землях образовываются несанкционированные свалки. При выявлении несанкционированных свалок производится отбор проб почвы, и в случае выявления загрязнения почвы по химико-токсикологическим показателям предъявляется претензия о возмещении вреда, причиненного почве как объекту окружающей среды.

Разъяснительная работа ведомства, столь необходимая и значимая для аграриев, будет продолжена в течение всего 2026 года посредством профилактических визитов, в том числе инициированных по ходатайству самих хозяйствующих субъектов, а также консультаций.