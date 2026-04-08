Представители Россельхознадзора приняли участие в агроконференции для аграриев Кемеровского муниципального округа Кузбасса

3 апреля 2026 года в г. Кемерово состоялась традиционная ежегодная агрономическая конференция для сельхозтоваропроизводителей Кемеровского муниципального округа Кузбасса. В мероприятии приняли участие аграрии округа, представители отраслевого управления администрации муниципалитета, надзорных и контролирующих органов, а также поставщики продукции для сельского хозяйства.

Ключевой темой встречи стала подготовка к весенним полевым работам с учётом климатических особенностей региона и актуальных вызовов агропромышленного комплекса.

Так, Наталья Маганова, представляя Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, выступила с докладом о требованиях к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Спикер подробно разъяснила участникам отрасли, как правильно проходить процедуру декларирования соответствия зерна — по единым правилам технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). Отдельное внимание было уделено работе с партиями зерна на всех этапах: от производства и хранения до перевозки, реализации и утилизации.

Кроме того, Наталья Маганова осветила правила ввоза и вывоза зерна на территорию России, особенно в контексте экспортных операций, а также дала практические рекомендации по работе во ФГИС «Зерно» — ключевой системе прослеживаемости зерновых партий.

Разъяснительная работа ведомства, столь необходимая и значимая для аграриев, будет продолжена в течение всего 2026 года посредством профилактических визитов, в том числе инициированных по ходатайству самих хозяйствующих субъектов, а также устных консультаций.

По итогам конференции участники отметили высокую практическую ценность мероприятия и выразили благодарность организаторам за возможность прямого диалога с представителями надзорных органов.