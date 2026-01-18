Прокуратура Белово с администрацией города организовала детский турнир по баскетболу

В Белово прокуратура совместно с муниципалитетом организовали и провели соревнования по баскетболу среди несовершеннолетних. Участие в состязании приняли более 40 детей из Беловского городского и Гурьевского муниципального округов. Среди них дети из семей, находящихся в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации, а также дети участников специальной военной операции.

Турнир проведен с целью популяризации среди подрастающего поколения здорового образа жизни посредством вовлечения детей в регулярные занятия физической культурой и спортом, профилактики асоциального поведения, развития отечественного молодежного баскетбола, выработки командного духа и сплоченности.

Ребята провели все встречи зрелищно и эмоционально. Команды, поддерживаемые своими болельщиками, полностью отдавались игре.

По итогам соревнований определены победители и наиболее отличившиеся игроки, им вручены медали и почетные грамоты.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области