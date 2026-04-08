Прокуратура Кировского района Кемерово контролирует ход расследования уголовного дела о покушении на убийство

По предварительным данным, 7 апреля 2026 года в городе Кемерово 18-летний гражданин на почве длительных неприязненных отношений нанес удар керамическим ножом своему сверстнику. Пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль в прокуратуре Кировского района г. Кемерово.

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

08/04/2026
