Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело о незаконном обороте ядовитых веществ в целях сбыта

Прокуратура Кузбасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух предпринимателей. Они обвиняются по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта).

По версии следствия, 46-летний обвиняемый, являясь фактическим собственником организации, зная о стабильно высоком спросе в осенне-зимний период на стеклоомывающую незамерзающую жидкость для транспортных средств, предложил коммерческому директору принадлежащей ему компании производить ее для последующей реализации. Для этого он договорился с предпринимателями из Омска и Барнаула о поставке ядовитого вещества - метилового спирта (метанола), который затем использовал в производстве.

Таким образом, в период с 2022 года по 2024 год соучастники незаконно производили в г. Кемерово стеклоомывающую жидкость, содержащую в своем составе метанол, и продавали ее на территории Российской Федерации.

Всего обвиняемым удалось реализовать не менее 22 тыс. бутылок на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу.

