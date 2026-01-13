Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовные дела о мошенничестве при поставках продуктов питания в бюджетные учреждения региона

Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух членов организованной группы. Они обвиняются в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, не позднее сентября 2022 года руководитель компании организовал и возглавил преступную группу из шести человек. Соучастники создали сеть подконтрольных юридических лиц, в том числе фирм-однодневок, для участия в закупках продуктов питания для больницы и образовательных организаций Кузбасса. В течение двух лет, начиная с сентября 2022 года, они осуществляли поставки фальсифицированных продуктов питания в бюджетные учреждения региона.

Участники группы закупали дешевые аналоги качественных товаров, доставляли их на арендованное складское помещение в Кемерово, где производили перефасовку, изготавливали и наклеивали на фальсификат маркировки и этикетки с недостоверными данными о составе и датах производства продуктов, которые сопровождали подложными ветеринарными документами. Обвиняемые причинили областному бюджету ущерб на сумму свыше 5,5 млн рублей.

Уголовные дела направлены в Заводский районный суд города Кемерово для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении иных участников группы продолжается.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области