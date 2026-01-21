Прокуратура Новокузнецкого района в судебном порядке добилась изменения формулировки увольнения бывшему муниципальному служащему

Прокуратура Новокузнецкого района в ходе проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства выявила факт предоставления местным чиновником работодателю недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Так, в рамках декларационной программы он не указал в справке имеющийся в собственности автомобильный прицеп, расчетные счета в банке, скрыл факт осуществления супругой трудовой деятельности в качестве самозанятой и полученные ею доходы.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района главе Новокузнецкого муниципального округа внесено представление, по результатам рассмотрения которого в отношении сотрудника инициирована служебная проверка.

Однако до завершения проверки служащий уволился по собственному желанию.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с заявлением об изменении формулировки увольнения бывшему служащему. Требования прокурора судом удовлетворены, изменены основание и формулировка увольнения с «уволен по собственному желанию» на «уволен в связи с утратой доверия».

Вопрос включения бывшего служащего в реестр уволенных в связи с утратой доверия поставлен в прокуратуре района на контроль.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области