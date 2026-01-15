Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Прокуратура Тайги проводит проверку по факту некачественного водоснабжения жителей

Жители Тайги 13 января 2026 года временно остались без надлежащего водоснабжения. Из-за превышения содержания марганца в водах реки Яя, которая является источником водоснабжения города, на территории населенного пункта введен режим «Повышенная готовность».

По данному факту прокуратурой города Тайги с привлечением специалистов Роспотребнадзора проводится проверка исполнения требований жилищно-коммунального, санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства.

В связи с некачественным водоснабжением населения надзорным органом в администрацию Тайгинского городского округа внесено представление, решается вопрос о привлечении должностных лиц ресурсоснабжающей организации к административной ответственности.

По требованию прокуратуры незамедлительно организован подвоз качественной питьевой воды населению.

Ранее проведенной прокуратурой проверкой также были вскрыты факты нарушения законодательства при водоснабжении населения. В частности, установлены недостатки при эксплуатации комплекса водоочистных сооружений «Тайгинское ВКХ», в связи с чем в воде было обнаружено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ (марганца, железа, хлороформа).

С целью устранения выявленных нарушений прокурор г. Тайги обратился в суд с иском об обязании муниципалитета и «Тайгинское ВКХ» организовать и обеспечить качественное питьевое водоснабжение в границах Тайгинского городского округа.

Судом требования прокурора удовлетворены. Исполнение принятого решения и окончательное устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры области.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Тайга
kuzbassnews.ru
15/01/2026
Тайга
