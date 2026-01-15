Прокуратура Тайги проводит проверку по факту некачественного водоснабжения жителей

Жители Тайги 13 января 2026 года временно остались без надлежащего водоснабжения. Из-за превышения содержания марганца в водах реки Яя, которая является источником водоснабжения города, на территории населенного пункта введен режим «Повышенная готовность».

По данному факту прокуратурой города Тайги с привлечением специалистов Роспотребнадзора проводится проверка исполнения требований жилищно-коммунального, санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства.

В связи с некачественным водоснабжением населения надзорным органом в администрацию Тайгинского городского округа внесено представление, решается вопрос о привлечении должностных лиц ресурсоснабжающей организации к административной ответственности.

По требованию прокуратуры незамедлительно организован подвоз качественной питьевой воды населению.

Ранее проведенной прокуратурой проверкой также были вскрыты факты нарушения законодательства при водоснабжении населения. В частности, установлены недостатки при эксплуатации комплекса водоочистных сооружений «Тайгинское ВКХ», в связи с чем в воде было обнаружено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ (марганца, железа, хлороформа).

С целью устранения выявленных нарушений прокурор г. Тайги обратился в суд с иском об обязании муниципалитета и «Тайгинское ВКХ» организовать и обеспечить качественное питьевое водоснабжение в границах Тайгинского городского округа.

Судом требования прокурора удовлетворены. Исполнение принятого решения и окончательное устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры области.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области