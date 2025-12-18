Психолог рассказала об ответственном отношении к здоровью

Каждый из нас хотя бы раз обещал себе начать вести более здоровый образ жизни с понедельника, с первого числа или с нового года. Мы строим большие планы, рисуем идеальный распорядок дня, пытаемся разом изменить питание, режим, привычки, обязуемся пройти обследование у врача - и уже через несколько дней сдаёмся. Как это изменить?

Психолог Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Ткаченко объясняет, что причина таких срывов не в слабости характера. Наш мозг просто не умеет адаптироваться к резким масштабным переменам: любая перегрузка воспринимается им как угроза, и психика включает защиту — откат к старым, понятным, автоматическим моделям.

Чтобы начать путь к ответственному отношению к здоровью, важно сделать простое, но важное действие — сказать себе правду, и ещё записать в блокнот для наглядности. Что именно мешает мне чувствовать себя хорошо? Где я систематически переутомляюсь? Какие сигналы тела я игнорирую уже месяцами? Что я откладываю, хотя знаю, что нужно сделать?

И если вы решили, что пора менять отношение к своему здоровью, то следующий шаг – выбрать ту сферу, с которой вы начнёте изменения. Не десять, не сразу всё, а одну. Если беспокоит ЖКТ, то постепенно перестроить рацион и режим питания. Если тело негативно реагирует на перегрузки, то дать себе полноценный отдых, наладить сон, снизить интенсивность дел. Одно направление - один реальный фокус.

Именно последовательная методика маленьких шагов даёт устойчивые изменения. Мозг принимает их спокойно: 10–15 минут прогулки, более ранний отход ко сну, один полноценный здоровый приём пищи в течение дня, короткая физическая нагрузка по утрам или вечерам, небольшой отдых после напряженной работы. Это может казаться ничтожным, но именно такие сдвиги запускают цепочку улучшений. Маленькое действие, совершаемое регулярно, создаёт фундамент, который сложно разрушить.

Срывы нормальны, и они не означают провал. Увы, не получится жить идеально, никогда не уставать и не ошибаться. Сделайте себе послабление, а затем снова возвращайтесь на путь к здоровью. Пусть будет короткая прогулка вместо полноценной тренировки, один поздний ужин вместо правильного. Важно не то, насколько шаг большой, а то, что вы продолжаете идти.

И ещё, боль или стойкий дискомфорт в теле - это не поле для героизма. Если тело уже отчётливо сигналит, медлить опасно. Своевременное обращение за консультацией к врачу, соблюдение плана лечения - тоже часть ответственности каждого. А самое разумное, не доводить до серьезной проблемы, а ежегодно проходить диспансеризацию и медицинский профилактический осмотр.

Ответственное отношение к здоровью – это не строгий режим и не разовый порыв. Это осознанная привычка беречь себя, не задвигать свои интересы в угол, замечать изменения в самочувствии и реагировать на них.

Фото предоставлено КЦОЗиМП