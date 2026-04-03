«Путь лёгкого заработка»: в Кузбассе суд заключил под стражу несовершеннолетних «наркозакладчиков»

Мариинский городской суд Кемеровской области накануне избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух 16-летних подростков, задержанных накануне с 9 свёртками, содержащими более 30 граммов синтетического наркотика. Позже был обнаружен и тайник с наркотическим средством весом более 360 граммов.

В конце марта в одном из районов города сотрудниками правоохранительных органов были задержаны несовершеннолетние, у которых было изъято 9 свёртков в изоляционной ленте, внутри которых находились синтетические наркотики общей массой более 30 граммов. Кроме того, впоследствии правоохранительными органами был обнаружен тайник с наркотическим средством весом более 360 граммов, предназначенный для распространения подростками путём «закладок» мелких партий.

По версии следствия, в преступную деятельность подростки были вовлечены посредством мессенджера «Telegram» неизвестным лицом, который предложил за денежное вознаграждение заниматься сбытом наркотических средств на территории Кузбасса. Избрав путь «лёгкого заработка» посредством совершения особо тяжкого преступления, молодые люди при этом поставили под угрозу общественную безопасность и здоровье населения.

В результате подросткам было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Суд, выслушав как сторону обвинения, так и сторону защиты, удовлетворил заявленные ходатайства.

Несовершеннолетним обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Постановление судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение трёх суток со дня его вынесения.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд