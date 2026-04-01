Работница одного из коммерческих банков в Кузбассе совершала хищения со счетов клиентов

Сотрудница мариинского отделения одной из кредитных организаций надеялась, что клиенты банка не обратят внимания на списанные с их счетов суммы в размере трёх и пяти тысяч рублей.

43-летняя сотрудница банка в связи с возникшими у неё финансовыми трудностями, связанными с кредитными задолженностями, решила частично оплатить долги за счёт клиентов финансовой организации.

В начале сентября прошлого года при оказании консультации местной жительнице подсудимая, воспользовавшись доступом к личному кабинету клиента, похитила с её счёта три тысячи рублей, осуществив перевод на банковскую карту своей дочери. Через несколько дней по аналогичной схеме сотрудница банка похитила у другой клиентки банка пять тысяч рублей.

Дочь подсудимой о переводах не знала, так как фактически банковской картой не пользовалась. Деньги женщина похищала, надеясь, что на пропажу со счетов таких сумм потерпевшие не обратят внимания. Но одна из потерпевших на следующий день не досчиталась на своём счёте трёх тысяч и обратилась на «горячую линию» банка. Вскоре служба безопасности финансовой организации установила подозрительные переводы. Вторая потерпевшая узнала о хищении с её счёта пяти тысяч рублей уже от сотрудников полиции.

В ходе рассмотрения судом уголовного дела подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Всю похищенную сумму она вернула пострадавшим от преступных действий и принесла им свои извинения за произошедшее.

Потерпевшие в судебном заседании подтвердили, что простили подсудимую. Обратились в суд с заявлением о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Рассмотрев уголовное дело и исследовав все обстоятельства совершённого преступления, суд пришёл к выводу о возможности изменения категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

В результате суд признал подсудимую виновной в совершении краж с банковских счетов и назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года.

Изменив категорию тяжести совершённого преступления, суд освободил подсудимую от отбывания назначенного судом наказания в связи с примирением с потерпевшими.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд