Работники Гурьевского филиала «ЧМК» получили заслуженные награды

Сотрудники Гурьевского филиала «Челябинского металлургического комбината» получили награды за вклад в процветание металлургической отрасли, Гурьевского округа и Кузбасса.

Церемония награждения прошла в Салаирском Дворце культуры.

В знак глубокой благодарности и за многолетний труд медалью «За служение Кузбассу» награждена старший бригадир сортопрокатного цеха Надежда Дубровина, посвятившая заводу более 40 лет.

Почетные грамоты губернатора Кузбасса получили начальник цеха обеспечения энергоресурсами Евгений Петров, начальник автотранспортного участка Вадим Морозов, машинист крана мартеновского цеха Алексей Милованов и оператор поста управления сортопрокатного цеха Евгений Чертов.

Медалью «Николая Масалова» – символом доблести и преданности своему делу – награжден директор ГФ «ЧМК» Владимир Дворянчиков, который возглавляет предприятие на протяжении 14 лет. Под его руководством в 2013 году завод был признан «Лучшим брендом Кузбасса» и «Лучшим инновационным брендом Кузбасса».

Благодарностью губернатора Кузбасса отмечены контролер отдела по контролю качества Татьяна Кайгородова, штабелировщик металла шаропрокатного цеха Нина Ласковиченко, старший приемосдатчик железнодорожного цеха Ксения Шушкова и электрогазосварщик ремонтно-механического отделения Алексей Шмелёв.

«Для металлургов эти награды не просто дань уважения, но настоящее признание преданности делу, а также искреннего участия в жизни региона. Благодарю коллектив предприятия за профессионализм и отличный труд, вместе мы и дальше будем развивать производство и поддерживать процветание родного Гурьевского округа и Кузбасса», – сказал директор Гурьевского филиала «ЧМК» Владимир Дворянчиков.

Фото:Гурьевский филиал ПАО "ЧМК"