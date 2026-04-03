Росгвардейцы благодаря тревожной сигнализации оперативно пришли на помощь жительнице Топок

В городе Топки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали предполагаемого виновника в угрозах физической расправы бывшей супруге.

В утреннее время стражи правопорядка оперативно прибыли на вызов сработавшей сигнализации, поступивший из квартиры 45-летней жительницы микрорайона Солнечный. В подъезде стражи правопорядка обнаружили нарушавшего правопорядок нетрезвого мужчину. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы успокоили и задержали 39-летнего местного жителя.

По предварительной информации, ранее судимый горожанин на фоне злоупотребления спиртным пришёл к дому бывшей супруги для выяснения отношений. Женщина отказалась открыть дверь незваному гостю, после чего мужчина начал угрожать ей физической расправой. Чтобы обеспечить свою безопасность, хозяйка жилища нажала кнопку тревожной сигнализации.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

