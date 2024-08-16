Росгвардейцы не допустили попытку пьяного водителя скрыться с места ДТП

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии отреагировал на дорожно-транспортное происшествие с участием водителя с признаками алкогольного опьянения.

Накануне вечером на маршруте патрулирования росгвардейцы обнаружили автомобиль такси, который совершил столкновение с другим легковым авто и продолжил движение. Стражи правопорядка приступили к преследованию, сообщив о случившемся в Госавтоинспекцию. На проспекте Октябрьском неизвестный столкнулся с несколькими иномарками, что привело к остановке его автомобиля. Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника ДТП, которым оказался 39‑летний водитель такси с признаками алкогольного опьянения.

Для разбирательства гражданин был передан прибывшим сотрудникам Госавтоинспекция. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия