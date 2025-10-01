Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы обеспечили безопасность на очередном матче чемпионата России МХЛ

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии совместно с представителями органов внутренних дел обеспечили безопасность граждан во время матча открытого чемпионата России по хоккею среди молодежных команд (МХЛ), в которых участвовали новокузнецкие «Кузнецкие медведи» и «Динамо» из Москвы.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии осуществляли патрулирование вблизи спортивного объекта с целью поддержания правопорядка и предотвращения возможных противоправных действий. Матч, за которым наблюдали около 3 000 зрителей, завершился победой столичной команды со счетом 4:5.

Благодаря слаженной и эффективной работе правоохранителей хоккейный матч прошел без происшествий.

 

Фото: Росгвардия

01/10/2025
