Росгвардейцы обеспечили безопасность спортсменов и зрителей во время матча Чемпионата России по хоккею с мячом

В Кемерове прошел очередной матч Чемпионата России по хоккею с мячом между командами «Кузбасс» и «Енисей» из Красноярска. Сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу выполнили задачи по обеспечению правопорядка.

Перед началом игры сотрудники ОМОН «Оберег» провели обследование территории ледового дворца «Кузбасс», проверили входные группы и прилегающие участки на предмет запрещенных предметов. Во время матча сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН «Оберег» и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии контролировали обстановку на трибунах, следили за соблюдением правил поведения болельщиков и оперативно реагировали на возникающие ситуации.

Также росгвардейцы обеспечили безопасность команд во время их прибытия и выхода на лед, содействовали организаторам в поддержании порядка в зоне массового пребывания людей и помогали направлять зрительские потоки после окончания встречи.

Благодаря совместной работе правоохранителей матч прошел без происшествий, а около 2 000 болельщиков смогли в комфортной и безопасной обстановке поддержать свои команды.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/12/2025
