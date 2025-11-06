Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы обеспечили правопорядок на ряде массовых мероприятий в Кузбассе

В городах Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан во время празднования Дня народного единства, а также различных спортивных мероприятий.

Празднования Дня народного единства прошли в ряде муниципалитетов региона, включая Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий и Междуреченск. Сотрудники Росгвардии несли службу в местах массового пребывания граждан – на центральных площадях, у памятных комплексов и культурных объектов.

В рамках дежурств росгвардейцы осуществляли патрулирование улиц, контролировали соблюдение общественного порядка и оперативно реагировали на возникающие ситуации.

Кроме того, в минувшие выходные сотрудники Росгвардии выполнили задачи по обеспечению безопасности во время спортивных мероприятий, прошедших в регионе. В Новокузнецке стражи правопорядка контролировали соблюдение порядка на матчах Молодёжной и Высшей хоккейных лиг с участием местных команд «Кузнецкие медведи» и «Металлург», а также гостей из Тульской области и Нефтекамска. В Кемерове сотрудники обеспечили спокойное проведение очередного матча чемпионата России по волейболу, а в Таштаголе – региональных соревнований по рукопашной борьбе.

Благодаря слаженной работе подразделений Росгвардии и тесному взаимодействию с другими правоохранительными структурами все праздничные и спортивные мероприятия в Кузбассе прошли спокойно, без нарушений общественного порядка.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
06/11/2025
Спорт
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus