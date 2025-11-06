Росгвардейцы обеспечили правопорядок на ряде массовых мероприятий в Кузбассе

В городах Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан во время празднования Дня народного единства, а также различных спортивных мероприятий.

Празднования Дня народного единства прошли в ряде муниципалитетов региона, включая Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий и Междуреченск. Сотрудники Росгвардии несли службу в местах массового пребывания граждан – на центральных площадях, у памятных комплексов и культурных объектов.

В рамках дежурств росгвардейцы осуществляли патрулирование улиц, контролировали соблюдение общественного порядка и оперативно реагировали на возникающие ситуации.

Кроме того, в минувшие выходные сотрудники Росгвардии выполнили задачи по обеспечению безопасности во время спортивных мероприятий, прошедших в регионе. В Новокузнецке стражи правопорядка контролировали соблюдение порядка на матчах Молодёжной и Высшей хоккейных лиг с участием местных команд «Кузнецкие медведи» и «Металлург», а также гостей из Тульской области и Нефтекамска. В Кемерове сотрудники обеспечили спокойное проведение очередного матча чемпионата России по волейболу, а в Таштаголе – региональных соревнований по рукопашной борьбе.

Благодаря слаженной работе подразделений Росгвардии и тесному взаимодействию с другими правоохранительными структурами все праздничные и спортивные мероприятия в Кузбассе прошли спокойно, без нарушений общественного порядка.

Фото: Росгвардия