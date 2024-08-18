Росгвардейцы обеспечили правопорядок во время хоккейных матчей в Новокузнецке

В Новокузнецке в ледовом дворце «Кузнецкий лед» при участии Росгвардии завершилась серия товарищеских матчей по хоккею с шайбой между местным «Металлургом» и красноярским «Соколом».

Матчи проводились в течение двух дней и собрали в общей сложности около 600 болельщиков. Сотрудники вневедомственной охраны оказали содействие в обеспечении законности пропускного режима, а также гарантировали сохранность вверенного имущества.

По итогам контрольного матча, который прошел во второй день соревнований, хозяева уступили гостям. Происшествий и нарушений во время игр не допущено.

Фото: Росгвардия