Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы обеспечили правопорядок во время хоккейных матчей в Новокузнецке

В Новокузнецке в ледовом дворце «Кузнецкий лед» при участии Росгвардии завершилась серия товарищеских матчей по хоккею с шайбой между местным «Металлургом» и красноярским «Соколом».

Матчи проводились в течение двух дней и собрали в общей сложности около 600 болельщиков. Сотрудники вневедомственной охраны оказали содействие в обеспечении законности пропускного режима, а также гарантировали сохранность вверенного имущества.

По итогам контрольного матча, который прошел во второй день соревнований, хозяева уступили гостям. Происшествий и нарушений во время игр не допущено.  

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/08/2024
Спорт
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus