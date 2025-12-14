Росгвардейцы помогли разыскать предполагаемого виновника в хищении золотого браслета у горожанки

В Осинниках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в задержании местного жителя, который мог быть причастен к краже золотого украшения у родственницы.

В дневное время экипажу войск правопорядка поступила информация о возможном местонахождении разыскиваемого злоумышленника. Росгвардейцы оперативно прибыли к многоквартирному дому на улице Советской и задержали в одной из квартир 41-летнего мужчину.

По предварительной информации, находясь в гостях у своей 62-летней матери, он мог воспользоваться моментом и похитить принадлежащий ей золотой браслет стоимостью 10 000 рублей, который затем планировал сдать в ломбард. Спустя время гражданка обнаружила пропажу украшения и обратилась к правоохранителям.

Росгвардейцы передали задержанного мужчину, у которого позднее был обнаружен похищенный браслет, сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия