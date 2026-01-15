Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы помогли жительнице Таштагола с ребенком добраться домой в сложных погодных условиях

В Таштаголе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь женщине с малолетним ребенком, оказавшимся в трудной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранним утром на улице Веры Волошиной к экипажу Росгвардии обратилась женщина с пятилетним сыном. Гражданка сообщила, что длительное время ожидали прибытия общественного транспорта на улице с ребенком и начали замерзать. Женщина решила обратиться за помощью к находившимся поблизости стражам правопорядка.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии старшина Максим Г. и младший сержант Владимир К. в целях предотвращения переохлаждения граждан приняли решение оказать помощь, доставив маму с сыном к месту проживания на служебном автомобиле.

Женщина выразила благодарность сотрудникам Росгвардии за оказанную помощь, отметив, что благодаря неравнодушию и оперативным действиям стражей правопорядка она с ребенком в безопасности добралась домой.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
15/01/2026
