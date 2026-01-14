Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы поздравили кузбасских журналистов с профессиональным праздником

В День российской печати сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии поздравили представителей региональных средств массовой информации и поблагодарили их за профессиональную и ответственную работу.

В Анжеро-Судженске росгвардейцы посетили коллектив телеканала «Ан-ТВ». В ходе встречи сотрудники вневедомственной охраны отметили вклад журналистов в объективное и своевременное информирование жителей города, в том числе по вопросам общественной безопасности и правопорядка. Отдельно было подчеркнуто, что в редакции работают специалисты, имеющие значительный опыт работы в печатных изданиях, что позволяет сочетать лучшие традиции классической журналистики с современными телевизионными форматами.

Аналогичная встреча прошла в Киселевске, где сотрудники Росгвардии поздравили коллектив телеканала «Киселевск ТВ». Росгвардейцы выразили признательность журналистам за профессиональный подход к подготовке материалов, внимание к социально значимым темам и ответственное отношение к слову.

Росгвардия Кузбасса поздравляет всех журналистов с Днём российской печати и желает крепкого здоровья, профессионального роста, интересных тем и успешной реализации новых медиапроектов.

 

Фото: Росгвардия

