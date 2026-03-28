Росгвардейцы пресекли кражу из охраняемого объекта

В гипермаркете Новокузнецка экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал молодого человека, который намеревался похитить рыбный деликатес.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к торговой точке улице Хлебзаводской. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили и задержали предполагаемого виновника в хищении товара, которым оказался 23-летний местный житель.

По предварительной информации, посетитель взял свежемороженую рыбу, которую решил не оплачивать в полном объеме. Злоумышленник переклеил ценник с более дешевого товара, оплатил продукцию ниже стоимости, попытавшись сэкономить около 6 000 рублей. Персонал гипермаркета заметил противоправные действия и вызвал наряд Росгвардии.

Задержанного горожанина росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия 

kuzbassnews.ru
28/03/2026
