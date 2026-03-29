Росгвардейцы провели профориентационную встречу с кузбасскими школьниками в честь Дня Росгвардии

В поселке Яшкино сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели профориентационное мероприятие для учащихся 7 класса школы №5 в рамках ведомственной акции «Дни Росгвардии», приуроченной к 10-летию образования войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-летию создания войск правопорядка.

В ходе встречи школьники познакомились с деятельностью подразделений Росгвардии, узнали об основных задачах, стоящих перед сотрудниками ведомства, а также о специфике службы и требованиях, предъявляемых к кандидатам.

Росгвардейцы рассказали ребятам о важности дисциплины, физической подготовки и ответственности при выполнении служебных обязанностей. Особое внимание было уделено вопросам личной безопасности и правовой грамотности.

Учащиеся проявили живой интерес к теме встречи, активно участвовали в диалоге, задавали вопросы о повседневной работе сотрудников, условиях службы и возможностях профессионального роста.

«Проведение подобных мероприятий в рамках акции «Дни Росгвардии» направлено на патриотическое воспитание молодежи, формирование уважительного отношения к профессии защитника правопорядка и популяризацию службы в войсках национальной гвардии», - отметил сотрудник филиала вневедомственной охраны Росгвардии майор Евгений Б.

В завершение встречи участники поблагодарили сотрудников Росгвардии за познавательное мероприятие и сделали памятное фото.

