Росгвардейцы рассказали школьникам о важности своей службы в рамках юбилейных дат ведомства

В городе Таштагол сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели встречу с учащимися школы №11. Мероприятие состоялось в рамках празднования 10-летия образования Росгвардии и 215-й годовщины войск правопорядка.

В ходе мероприятия сотрудники Росгвардии рассказали о задачах и особенностях службы в подразделениях, а также о роли ведомства в обеспечении общественной безопасности и защите граждан.

В рамках занятия представители ведомства привели примеры из служебной деятельности, подчеркнули важность дисциплины, ответственности и высокого уровня профессиональной подготовки при выполнении служебных задач. Особое внимание было уделено вопросам патриотического воспитания и формирования уважительного отношения к профессии защитника правопорядка.

Самой интересной частью для школьников стала демонстрация образцов служебной экипировки. Росгвардейцы подробно рассказали о ее назначении, порядке использования и значении для обеспечения безопасности сотрудников при выполнении различных задач.

В завершение встречи учащиеся смогли задать интересующие вопросы, примерить элементы экипировки и поблагодарили сотрудников ведомства за познавательное и содержательное мероприятие.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Общество
Таштагол
kuzbassnews.ru
04/05/2026
