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Росгвардейцы выразили благодарность кузбасскому пенсионеру за гражданскую ответственность

В городе Мыски сотрудники Росгвардии поблагодарили 64-летнего местного жителя за смелый и ответственный поступок. Мужчина добровольно передал правоохранителям найденное на берегу реки Мрас-Су разобранное ружье, исключив тем самым возможность попадания оружия в ненадежные руки.

По словам пенсионера, он обнаружил черный полиэтиленовый пакет с оружием во время зимней рыбалки. Сначала мужчина растерялся и даже подумал оставить находку на месте. Однако, осознавая потенциальную опасность, он принял правильное решение - забрал находку и передал ее сотрудникам правоохранительных органов.

В переданном пакете оказалось неучтенное двуствольное охотничье ружье. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой пенсионер может получить денежную премию в размере до 7 000 рублей за проявленную сознательность.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

Общество
Мыски
kuzbassnews.ru
22/12/2024
Общество
Мыски
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