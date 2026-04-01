Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали горожанку, угрожавшую ножом при попытке хищения из супермаркета

В городе Белово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местную жительницу, совершившую открытое хищение из торгового объекта с угрозой применения насилия.

В дневное время экипаж Росгвардии прибыл по сигналу о противоправных действиях в супермаркет на улице Советской. Работники торговой точки сообщили, что посетительница попыталась похитить товары и, будучи обнаруженной, скрылась с места происшествия. В ходе обследования прилегающей территории росгвардейцы задержали 38-летнюю гражданку, подходящую под описание. У женщины имелись признаки алкогольного опьянения.

По предварительной информации, находясь в торговом зале, посетительница сложила в пакет продукты питания и алкогольную продукцию, после чего направилась к выходу, не оплатив товар. Работники магазина остановили горожанку, однако женщина повела себя агрессивно, достала кухонный нож и стала угрожать персоналу физической расправой. После этого она оставила похищенное и покинула помещение. Работники сообщили о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства задержанная передана сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

 

 

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
24/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus