В городе Осинники экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника в причинении ножевого ранения знакомому из-за словесной обиды.

В утреннее время росгвардейцы прибыли к многоквартирному дому на сигнал о причинении ножевой травмы местному жителю. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили 23-летнего потерпевшего, которому оказывали помощь медики, и задержали его 21-летнего предполагаемого обидчика.

По предварительной информации, в ходе совместного застолья в компании приятелей между молодыми людьми возник словесный конфликт. В результате ссоры задержанный якобы на фоне словесной обиды взял кухонный нож и причинил резаную рану спины своему оппоненту. Один из приятелей участников конфликта вызвал на место происшествие бригаду медиков.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам правоохранительных органов. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Стоит отметить, что важную роль в оперативном реагировании на противоправные действия играет насыщение маршрутов патрулирования экипажами войск правопорядка. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел, а также предоставляет дополнительные возможности трудоустройства для желающих внести вклад в обеспечении правопорядка в регионе.

Фото: Росгвардия