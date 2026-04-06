Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался похитить товар, спрятав его в свою коробку

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину при попытке хищения молочной и мясной продукции из супермаркета.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги к торговому объекту на Осеннем бульваре. На месте происшествия работники магазина указали на посетителя, который пытался покинуть торговый зал без оплаты товара. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали 49-летнего ранее судимого местного жителя, который мог быть причастен к другим аналогичным хищениям из данного магазина.

По предварительной информации, мужчина поместил в свою сумку и коробку четыре палки колбасы, 25 упаковок сыра и четыре пачки сливочного масла на общую сумму более 6 000 рублей, после чего попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты. Действия злоумышленника были своевременно замечены работниками магазина, которые нажали кнопку тревожной сигнализации.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

