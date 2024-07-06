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Росгвардейцы задержали нетрезвого горожанина, повредившего имущество в городском баре

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек нарушение общественного порядка и задержал предполагаемого виновника в порче имущества на развлекательном объекте.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому заведению на улице Кирова. Внутри объекта стражи правопорядка обнаружили мужчину, который не реагировал на замечания работников бара и нарушал общественный порядок. Кроме того, гражданин мог быть причастен к порче имущества. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 28-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после злоупотребления спиртными напитками мужчина начал провоцировать посетителей бара на конфликт. Персонал заведения проводил горожанина на выход, после чего задержанный ногой повредил дверь в тамбуре. Для пресечения противоправных действий и обеспечения безопасности других посетителей работники нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. 

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
06/07/2024
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