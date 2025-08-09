Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы задержали новокузнечан, которые повредили имущество бара во время потасовки

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих дебоширов с признаками алкогольного опьянения, которые устроили «разборки» в питейном заведении.

В ночное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый бар на проспекте Авиаторов. На месте происшествия росгвардейцы задержали конфликтующих с работницей граждан 27 и 33 лет.

По предварительной информации, в баре между жителем Киселевска и Новокузнецка произошёл словесный конфликт, который вскоре перерос в обоюдную драку. В ходе потасовки граждане повредили оконное стекло торговой точки. Для пресечения противоправных действий работники бара нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали отказавшихся возмещать ущерб граждан сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

09/08/2025
