Росгвардейцы задержали похитителя спиртного из торговой точки

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который использовал свой рюкзак для хищения алкогольной продукции из торговой точки.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к супермаркету на улице Куйбышева. В магазине работники указали на мужчину, который может быть причастен к хищению спиртного. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали 42-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина в торговом зале положил в продуктовую корзину две бутылки коньяка, после чего переложил товар в свой рюкзак и предпринял попытку выйти из магазина, минуя кассовую зону. Работники супермаркета заметили по камерам видеонаблюдения, что мужчина не оплатил спиртное и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного.

Фото: Росгвардия