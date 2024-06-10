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Росгвардейцы задержали предполагаемого похитителя элитного спиртного на сумму более 38 000 рублей

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии благодаря бдительности работников гипермаркета пресек хищение дорогостоящего алкоголя.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сработавший вызов кнопки тревожной сигнализации в торговую точку на улице Баумана. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 24-летнего местного жителя, который может быть причастен к попытке хищения товара.

По предварительной информации, молодой человек взял с полки четыре бутылки элитного виски стоимостью более 38 000 рублей, снял с них антикражные датчики и сложил в свою спортивную сумку, после чего отправился к выходу без оплаты товара. Бдительные работники отдела обеспечения бизнеса ТК «Лента» своевременно заметили противоправные действия, преградили злоумышленнику путь и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали предполагаемого виновника сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
10/06/2024
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