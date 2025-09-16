Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы задержали серийную похитительницу крепкого алкоголя

В Киселёвске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал женщину, которая может быть причастна к серии аналогичных противоправных действий.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал тревоги в охраняемый магазин крупной торговой сети. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 42-летнюю местную жительницу, пытавшуюся вынести без оплаты бутылку крепкого алкогольного напитка.

По первоначальным данным, при выходе из торговой точки работники магазина заподозрили посетительницу в хищении и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. В ходе проверки стражи правопорядка предварительно установили, что горожанка совершала хищения алкоголя с целью дальнейшей перепродажи и может быть причастна к другим подобным эпизодам.

Действия злоумышленницы были зафиксированы камерами видеонаблюдения, благодаря чему удалось выявить её причастность к ряду аналогичных противоправных действий.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

16/09/2025
