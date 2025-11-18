Росгвардейцы задержали жителя Алтайского края, устроившего «привал» в городской аптеке

В городе Прокопьевск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия посетителя аптеки, который мог стать угрозой для провизора.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому объекту на проспекте Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили мужчину, на которого указала работница аптеки. Для выяснения обстоятельств наряд Росгвардии задержал 54-летнего жителя Алтайского края с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее судимый нетрезвый мужчина зашел в аптеку и лег на пол, решив устроить себе отдых. Сотрудница сделала ему замечание, после чего мужчина разозлился и начал конфликтовать с провизором. Когда попытки успокоить нарушителя не дали результата, работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия