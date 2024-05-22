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Росгвардейцы задержали жителя Полысаево при попытке вынести товар из супермаркета в другом городе

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника при попытке вынести без оплаты 10 пачек сливочного масла из продуктового магазина.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому супермаркету на улице Шишлянникова. По прибытии в торговой точке стражи правопорядка задержали 33-летнего жителя Полысаево, у которого был обнаружен неоплаченный товар на сумму более 1 500 рублей.

По предварительной информации, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков посетитель сложил в штаны 10 пачек сливочного масла, после чего направился к выходу. Злоумышленник миновал кассовую зону без оплаты товара и был остановлен персоналом магазина, который нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
22/05/2024
Происшествия
Полысаево
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