Росгвардия обеспечила безопасность на крупных спортивных мероприятиях в Кузбассе

В Кемерове и Новокузнецке успешно прошли очередные матчи Кубка России по волейболу среди мужчин и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Сотрудники вневедомственной охраны и спецподразделения Управления Росгвардии по Кемеровской области обеспечили безопасность участников и зрителей, не допустив нарушений правопорядка.

В Кемерове на волейбольной площадке спортивного комплекса «Арена» состоялся полуфинальный матч Кубка России между командами «Кузбасс» и московским «Динамо». Стражи правопорядка совместно с коллегами из МВД организовали безопасные условия для болельщиков и участников турнира. Для предотвращения проноса запрещённых предметов был обеспечен досмотровый режим, а прилегающая территория находилась под охраной. Матч завершился уверенной победой московской команды со счётом 3:0.

В Новокузнецке на «Арене кузнецких металлургов имени Олега Короленко» прошла игра ВХЛ между местной командой «Металлург» и хоккейным клубом «Норильск». Для поддержания порядка и предотвращения возможных нарушений росгвардейцы усилили взаимодействие с нарядами полиции. Сотрудники ОМОН «Рубеж» и вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивали спокойное проведение матча и защиту имущества. Новокузнецкий «Металлург» одержал победу со счётом 5:3.

Фото: Росгвардия