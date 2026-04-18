Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардия обеспечила безопасность праздничных мероприятий в Кузбассе в День Победы

В Кузбассе сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия с участием подразделений войск правопорядка прошли в 14 населенных пунктах региона, включая Кемерово, Новокузнецк, Юргу, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Березовский, Таштагол, Мариинск, Анжеро-Судженск, Осинники, Гурьевск, Киселевск и Топки.

Основные усилия были сосредоточены на обеспечении общественного порядка и общественной безопасности во время торжественного прохождения войск, шествий «Бессмертный полк», праздничных концертов и фейерверков. Наиболее массовые мероприятия состоялись в Кемерово и Новокузнецке. В охране правопорядка были задействованы сотрудники ОМОН, вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Всего к обеспечению безопасности привлекли около 600 сотрудников.

Перед началом мероприятий специалисты обследовали места массового пребывания граждан и маршруты шествий. Экипажи вневедомственной охраны были максимально приближены к районам проведения праздника, а на местах несли службу усиленные наряды правоохранителей. Кроме того, в ходе подготовки и проведения мероприятий были предусмотрены дополнительные меры безопасности, включая посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы, которые находились в готовности на случай изменения оперативной обстановки.

Сотрудники Росгвардии обеспечивали охрану общественного порядка на площади Советов и Московской площади в Кемерово, на Бульваре Героев и территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке, а также на центральных площадях, мемориальных комплексах и в парках Победы других городов региона.

Праздничные мероприятия в Кузбассе прошли без происшествий.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Анжеро-Судженск
Белово
Березовский
Гурьевск
Кемерово
Киселевск
Ленинск-Кузнецкий
Мариинск
Новокузнецк
Осинники
Прокопьевск
Таштагол
Топки
Юрга
kuzbassnews.ru
12/05/2026
Общество
Анжеро-Судженск
Белово
Березовский
Гурьевск
Кемерово
Киселевск
Ленинск-Кузнецкий
Мариинск
Новокузнецк
Осинники
Прокопьевск
Таштагол
Топки
Юрга
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus