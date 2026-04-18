Росгвардия обеспечила безопасность праздничных мероприятий в Кузбассе в День Победы

В Кузбассе сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия с участием подразделений войск правопорядка прошли в 14 населенных пунктах региона, включая Кемерово, Новокузнецк, Юргу, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Березовский, Таштагол, Мариинск, Анжеро-Судженск, Осинники, Гурьевск, Киселевск и Топки.

Основные усилия были сосредоточены на обеспечении общественного порядка и общественной безопасности во время торжественного прохождения войск, шествий «Бессмертный полк», праздничных концертов и фейерверков. Наиболее массовые мероприятия состоялись в Кемерово и Новокузнецке. В охране правопорядка были задействованы сотрудники ОМОН, вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Всего к обеспечению безопасности привлекли около 600 сотрудников.

Перед началом мероприятий специалисты обследовали места массового пребывания граждан и маршруты шествий. Экипажи вневедомственной охраны были максимально приближены к районам проведения праздника, а на местах несли службу усиленные наряды правоохранителей. Кроме того, в ходе подготовки и проведения мероприятий были предусмотрены дополнительные меры безопасности, включая посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы, которые находились в готовности на случай изменения оперативной обстановки.

Сотрудники Росгвардии обеспечивали охрану общественного порядка на площади Советов и Московской площади в Кемерово, на Бульваре Героев и территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке, а также на центральных площадях, мемориальных комплексах и в парках Победы других городов региона.

Праздничные мероприятия в Кузбассе прошли без происшествий.

