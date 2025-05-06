Росгвардия поддержала масштабный флешмоб к 80-летию Победы в Кемерове

На площади перед Мемориалом Воину-Освободителю около 100 пар исполнили вальс под легендарную мелодию Ярослава Евдокимова «Майский вальс». Акцию поддержали сотрудники и военнослужащие региональных подразделений Росгвардии.

Инициатором флешмоба «Вальс Победы» выступила работница одного из угольных предприятий Кузбасса Валерия Есипова.

«Мы решили присоединиться к этой акции, чтобы вспомнить, как в 1945 году вся страна танцевала на улицах городов, отдавая честь тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Для нас это не просто танец - это дань памяти героям»,

- подчеркнула организатор.

Участниками флешмоба стали работники и ветераны угольной отрасли, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, а также кадеты.

«Такие акции укрепляют патриотизм, объединяют поколения и напоминают о подвиге наших предков. Участники заряжали друг друга эмоциями, создавая по-настоящему торжественную атмосферу», - отметил инспектор Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу старший лейтенант Вадим Мехманов.

В завершение мероприятия участники выстроились в цифру 80 - в честь юбилея Великой Победы.

Фото: Росгвардия