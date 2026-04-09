Росгвардия усиливает меры безопасности школьного транспорта в Кузбассе

Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии активизировали работу по подключению школьного транспорта к системе централизованной безопасности. Очередной школьный автобус был подключен в поселке Яшкино. На сегодняшний день в данном муниципальном образовании тревожными кнопками оснащены уже четыре школьных автобуса.

Каждое транспортное средство оборудовано спутниковой системой мониторинга, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение и состояние автобуса. Кроме того, в салоне предусмотрена кнопка экстренного вызова группы задержания Росгвардии. В случае внештатной ситуации водитель может оперативно вызвать наряд для обеспечения безопасности учащихся и сохранности имущества образовательной организации.

Работа по внедрению системы продолжается. В текущем месяце аналогичная система появится на еще одном школьном автобусе в городе Топки. В настоящее время Росгвардия уже осуществляет мониторинг 19 единиц школьного автотранспорта на территориях Таштагола, Киселевска, Мариинска, Топок, Тяжина и Яшкино.

Специалисты Росгвардии отмечают, что для автобусов, оснащенных системой ГЛОНАСС, не требуется дополнительных финансовых затрат на техническое переоснащение. Внедрение таких решений будет продолжено в рамках планомерной работы по повышению уровня безопасности на объектах образования.

